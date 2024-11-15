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07:29, 15 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин учинил расправу над сожительницей и засыпал ее тело в подполе землей

В Алтайском крае россиянину дали 9,1 года колонии за расправу над возлюбленной
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash.com

В Алтайском крае россиянину дали 9,1 лет год колонии строгого режима за расправу над 41-летней сожительницей. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 16 декабря 2023 года мужчина употребил алкоголь, после чего у него произошел конфликт с возлюбленной на бытовой почве. В ходе ссоры, он взялся за нож и нанес им удар в шею сожительницы. Полученное женщиной ранение оказалось не совместимо с жизнью. После расправы злоумышленник скинул тело в подпол и присыпал его землей.

Женщину начали искать в январе, после того как ее родственники обратились в правоохранительные органы, поскольку долгое время не могли с ней связаться. К тому времени подозреваемый уже был задержан за ранее совершенную кражу. Вскоре осмотревшие его дом следователи нашли тело заколотой возлюбленной. Под тяжестью неопровержимых доказательств мужчина дал признательные показания.

12 ноября сообщалось, что в Алтайском крае 65-летнему россиянину дали срок за незаконное лишение человека свободы.

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