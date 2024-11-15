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08:26, 15 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин забил сожительницу табуреткой и объяснил случившееся нападением бандитов

В Волгоградской области россиянину дали 12 лет за забитую табуреткой женщину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Волгоградской области к 12 годам колонии строгого режима приговорили россиянина, расправившегося с сожительницей. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 12 июля у проживавшего в поселке Быково мужчины произошел конфликт с сожительницей, он принялся избивать женщину сначала кулаками, а после подвернувшейся под руку металлической табуреткой. Полученные женщиной травмы оказались несовместимы с жизнью. Осужденный сам вызвал полицию, но рассказал им версию о нападении неизвестных бандитов, которые якобы и совершили расправу над возлюбленной.

Он пояснил, что в момент нападения его ударили по голове, отчего он потерял сознание и не смог спасти женщину. Однако следователи при осмотре нашли множество улик, под тяжестью которых мужчина была вынужден признать свою вину.

15 ноября сообщалось, что в Алтайском крае россиянину дали 9 лет год колонии строгого режима за расправу над 41-летней сожительницей.

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