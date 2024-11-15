Марочко: разведка РФ обнаружила иностранных наемников у Купянска под Харьковом

Российская разведка обнаружила англоязычных и польских наемников у Купянска в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, разведка за последние несколько суток в районе Купянска зафиксировала переговоры на английском, польском и других иностранных языках. Он добавил, что абоненты находятся как в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, так и в тылу. Марочко уточнил, что большая часть переговоров проводится на военную тематику с использованием переговорной таблицы.

Ранее украинский военнопленный Денис Дунякин рассказал, что иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с Вооруженными силами Украины. По его словам, теперь контракты будут делать на полгода без возможности расторжения.