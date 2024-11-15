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11:13, 15 ноября 2024Россия

Российские школьницы обвинили соперника из игры Brawl Stars в изнасиловании

Школьницы из Подмосковья обвинили соперника из игры Brawl Stars в изнасиловании
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Zulfatt / Shutterstock / Fotodom

Школьницы из Подмосковья обвинили соперника из игры Brawl Stars в изнасиловании. Впоследствии юные россиянки признались, что выдумали историю, об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В сентябре к сотрудникам полиции обратилась жительница города Щелково. Женщина пояснила, что две ее дочери 14 и 17 лет позвонили ей и рассказали, что над ними надругался мужчина по имени Алекс. Другие данные россиянка не предоставила и пообещала расспросить девочек подробнее об инциденте.

Когда мать вернулась домой и объявила детям, что привлекла к поимке преступника правоохранителей, те сознались во вранье.

На самом деле школьницы в игре познакомились с 28-летним гражданином Румынии (так он им представился) и стали общаться. При этом, по словам девочек, никаких непристойных вещей он им никогда не предлагал. Во время очередного раунда он якобы выругался на девочек, чем очень сильно их задел. Подростки решили отомстить и оклеветали вчерашнего приятеля.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 14-летняя школьница сбежала из дома в барак и заявила об изнасиловании девятиклассником.

ЖЗЛ
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