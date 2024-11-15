Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:44, 15 ноября 2024Россия

Российские военные пресекли ротации ВСУ в Курской области

Боец с позывным Жук: расчеты БПЛА пресекают ротации ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Расчеты беспилотников разведывательно-штурмового отряда «Клуни» пресекли ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи в Курской области. Об этом сообщил оператор дрона отряда с позывным Жук, его цитирует РИА Новости.

«Они тоже ротации постоянно меняют, бывало, что ночью заходили, но мы их "спалили", их точки ротации, как они заезжают. Постоянно в небе висим, видим, как они подъезжают, и уже начинаем артиллерию вызывать», — сказал он.

По словам добровольца, российские военные продолжают выявлять и уничтожать противника. Чтобы препятствовать передвижению российских расчетов БПЛА, ВСУ дистанционно минируют дороги с помощью гексакоптеров «Баба-яга».

С Суджанского района началось вторжение ВСУ на территорию Курской области в начале августа — бои в приграничье идут уже три месяца. Россия пока не вернула контроль над Суджей — населенный пункт стал самым крупным из оказавшихся под контролем ВСУ на территории России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край попал под массированный налет ВСУ. Регион атаковали десятки дронов

      В Харькове заметили увеличение активности передвижения колонн ВСУ

      Обнаружены бросающие вызов космологии галактики

      Российский подросток признался в попытке диверсии по заданию с Украины за 25 тысяч рублей

      Родственники бойца СВО приехали на церемонию прощания и удивились закопанной могиле

      Женщина влюбилась в заключенного младше нее на 16 лет и дождалась его освобождения

      Женщина заподозрила мужа в измене из-за привычки засиживаться в туалете

      Пытавшегося устроить диверсию на Транссибе российского подростка отправили в СИЗО

      Попытка подростка устроить диверсию на Транссибирской магистрали попала на видео

      Деми Мур отказалась от штанов во время съемки для журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше