Российские военные пресекли ротации ВСУ в Курской области

Боец с позывным Жук: расчеты БПЛА пресекают ротации ВСУ в Курской области

Расчеты беспилотников разведывательно-штурмового отряда «Клуни» пресекли ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи в Курской области. Об этом сообщил оператор дрона отряда с позывным Жук, его цитирует РИА Новости.

«Они тоже ротации постоянно меняют, бывало, что ночью заходили, но мы их "спалили", их точки ротации, как они заезжают. Постоянно в небе висим, видим, как они подъезжают, и уже начинаем артиллерию вызывать», — сказал он.

По словам добровольца, российские военные продолжают выявлять и уничтожать противника. Чтобы препятствовать передвижению российских расчетов БПЛА, ВСУ дистанционно минируют дороги с помощью гексакоптеров «Баба-яга».

С Суджанского района началось вторжение ВСУ на территорию Курской области в начале августа — бои в приграничье идут уже три месяца. Россия пока не вернула контроль над Суджей — населенный пункт стал самым крупным из оказавшихся под контролем ВСУ на территории России.