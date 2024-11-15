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08:18, 15 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска взяли под огневой контроль часть западной границы ЛНР

Марочко: ВС РФ взяли под огневой контроль часть границы ЛНР у Стельмаховки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Военные Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) взяли под огневой контроль часть западной границы Луганской народной республики (ЛНР) у села Стельмаховка в Сватовском районе. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, под огневым контролем российских войск оказался участок границы протяженностью около 10 километров. Бывший военный добавил, что ВС России закрепились на стратегических высотах, из-за чего стало возможно увеличить интенсивность ударов по украинским военным на этом участке фронта.

«В ходе успешных действий ВС РФ под огневой контроль взят участок административной границы ЛНР на севере и юге от Стельмаховки. Общая протяженность границы составляет порядка 10 километров», — рассказал военный эксперт.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные вышли на окраины Купянска, где вступили в бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, ВС России продвинулись вдоль железнодорожного полотна и зашли на окраины Купянска.

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