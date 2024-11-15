Российский уголовник создал делянку для переработки конопли и защитил ее ловушками-ежами

В Приморском крае задержали оборудовавшего в лесу наркоделянку уголовника

В Приморском крае российские полицейские задержали ранее судимого 54-летнего жителя села Корсакова, занимавшегося изготовлением и хранением наркотиков. Об этом в пятницу, 15 ноября, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, мужчина оборудовал палатку в лесополосе недалеко от села Богатырка Уссурийского городского округа, в которой на протяжении двух месяцев перерабатывал наркосодержащие растения. Для защиты делянки он смастерил самодельные ловушки - «ежи», которые вкопал на тропинках, ведущих к его убежищу и присыпал их листьями. Силовики нашли делянку уголовника и обнаружили в ней 39 килограмм марихуаны, а также различные емкости и химикаты.

Мужчина пояснил, что летом случайно нашел дикорастущую коноплю, оборудовал рядом место для проживания и занялся изготовлением наркотиков для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело,

7 ноября сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело на троих мужчин за сбор 106 килограммов наркотиков.