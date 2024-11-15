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11:04, 15 ноября 2024Культура

Сериал «Преступление и наказание» обвинили в одурачивании зрителей

Сурков: создатели «Преступления и наказания» дурят зрителя с первых секунд
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: сериал «Преступление и наказание»

Сериал «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева вводит зрителей в заблуждение с самого начала. Такое мнение выразил критик Павел Сурков в материале РИА Новости.

Он указывает на то, что сюжет разворачивается в современном Санкт-Петербурге, однако персонажи говорят так, будто находятся в XIX веке. «Могут ли два морячка, отпущенных в увольнение, разговаривать, как благородные гардемарины времен Александра III? Нет, конечно. И здесь ощущаешь, что создатели сериала дурят зрителя с первых секунд», — считает Сурков.

Также критик призвал создателей отечественных сериалов «не заимствовать без надобности». Так, указывает он, в сериале Раскольникова одолевает персонаж по имени Тень, которого не было у Достоевского.

Сурков отметил, что перед актерами проекта, вероятно, не стоит «никаких оригинальных артистических задач». «Вот они и играют на привычных зрителю штампах, аккуратно примеряя на себя стопроцентно отработанные и реализованные маски», — добавил кинокритик.

Ранее сообщалось, что сериал «Преступление и наказание» готовят к зарубежному релизу.

Основной сюжет сериала остается таким же, как и в одноименном романе Федора Достоевского, однако события истории происходят в альтернативной России XXI века.

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