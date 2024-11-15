СК возбудил дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины в российском городе

В Петропавловске-Камчатском СК выясняет причины смерти мужчины и женщины

В Петропавловске-Камчатском следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения двух тел в квартире дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, пострадавшие — 48-летняя женщина и 41-летний мужчина. У обоих имеются признаки насильственной смерти. Их обнаружили 13 ноября в одной из квартир дома, расположенного по улице 50 лет Октября.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»). Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела школьницы в Измайловском парке в Москве.