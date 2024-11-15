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12:04, 15 ноября 2024Бывший СССР

СНБО Украины удалил негативные публикации о кандидате на пост главы разведки США

СНБО Украины удалил публикации о кандидате на пост главы разведки США Габбард
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Тулси Габбард

Тулси Габбард. Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины удалил негативные публикации о кандидате на пост главы разведки США Тулси Габбард. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Речь идет о постах ведомства в Telegram, в которых Габбард обвиняли в работе «за деньги Кремля» и якобы имеющейся связи с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в публикациях от 9 ноября 2023 года было сказано, что кандидат на пост главы разведки США манипулирует, указывая, на контроль СМИ и запрет оппозиционных партий украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кроме того, в сообщениях от 16 февраля 2023 года Центр по борьбе с дезинформацией утверждал, что Габбард ранее «высказывала пророссийскую риторику». Публикации были удалены 14 ноября.

Ранее кандидата на пост главы разведки США заметили в базе украинского сайта «Миротворец», куда создатели портала вносят тех, кто, по их мнению, представляет опасность для Украины.

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