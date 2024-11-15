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09:23, 15 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о массовых попытках ВСУ покинуть позиции под Курахово

ТАСС: бойцы ВСУ пытаются массово покинуть позиции под Курахово
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в массовом порядке пытаются покинуть позиции под Курахово, чтобы избежать полуокружения. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Противник пытается массово выводить своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Антоновки и Успеновки», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что украинские войска, выходя из «клещей», отступают по простреливаемым российскими войсками дорогам и несут большие потери.

Ранее об отступлении из сел южнее Курахово заявил боец ВСУ с позывным Мучной. По словам военного, сейчас российские войска ведут зачистку западных окраин Антоновки, где уже установлен российский флаг.

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