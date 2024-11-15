Стало известно о пожаре в квартире миллиардера из списка Forbes на Арбате в Москве

Shot: в квартире миллиардера Озерского на Арбате в Москве произошел пожар

В Москве произошел пожар в квартире миллиардера Дмитрия Озерского, расположенной в Староконюшенном переулке на Арбате. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как выяснило издание, в районе 16:00 в квартире площадью в 300 квадратных метров загорелась мебель. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро справились с огнем. Находился ли внутри кто-то во время происшествия, неизвестно.

Журналистам Mash удалось связаться с Озерским, который заявил, что ничего не знает об инциденте. В свою очередь, его соседи заявили, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

57-летний Дмитрий Озерский является председателем совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который специализируется на добыче краба и морепродуктов. Миллиардер занимает 47-ю строчку в рейтинге Forbes среди россиян с наибольшими суммами дивидендов за 2019-2021 годы.

Ранее в Москве попал в аварию Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen), купленный дочерью российского миллиардера Владимира Евтушенкова Анной Брусиловой. За рулем находился знакомый девушки, который перегонял к ней новую иномарку. Самой россиянки в салоне не было.