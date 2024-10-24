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18:27, 24 октября 2024Россия

Дочь российского миллиардера раскрыла подробности ДТП с Gelandewagen в Москве

Дочь Евтушенкова заявила, что за рулем разбившегося Gelandewagen был ее знакомый

Кадр: Telegram-канал Mash

За рулем Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen), разбившегося на Угрешской улице в Москве, находился знакомый дочери российского миллиардера Владимира Евтушенкова Анны Брусиловой. Подробности аварии россиянка раскрыла в беседе с Telegram-каналом Mash.

Как пишет издание, новый Gelandewagen перегоняли из салона, однако произошла авария. После ДТП водитель сразу связался с Брусиловой, и она прибыла не место происшествия. На вопрос о том, принадлежит ли ей машина, дочь Евтушенкова ответила: «Еще нет».

Об аварии с участием Gelandewagen в Москве стало известно вечером 24 октября. На кадрах с моментом происшествия видно, как иномарка на скорости подрезает фуру и легковую машину, проезжает через несколько полос, а затем врезается в отбойник и переворачивается. По неподтвержденной информации, Mercedes зарегистрирован на имя Брусиловой, однако в салоне во время ДТП ее не было. Водитель автомобиля получил травмы.

В сети также появилось видео с места аварии, на котором видно похожую на Брусилову женщину и поврежденный Gelandewagen, у которого разбита передняя часть.

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      Константин Лысяков
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