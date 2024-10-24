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17:27, 24 октября 2024Россия

На месте аварии с Gelandewagen в Москве заметили дочь российского миллиардера

«112»: дочь миллиардера Евтушенкова приехала на место аварии с ее Gelandewagen

На месте аварии с Gelandewagen на Угрешкской улице в Москве заметили, предположительно, дочь российского миллиардера Владимира Евтушенкова Анну Брусилову. О ее приезде сообщил Telegram-канал «112».

На опубликованных изданием кадрах видно, как похожая на Брусилову женщина общается с мужчиной в белой куртке напротив разбитой машины.

По информации канала, находившийся за рулем иномарки мужчина на большой скорости перестраивался в другой ряд, из-за чего врезался в другую машину и перевернулся. В результате водитель пострадал. Его состояние уточняется.

Ранее в сети появились кадры, на которых видно, как Gelandewagen на скорости подрезает фуру и легковую машину, проезжает через несколько полос, а затем врезается в отбойник и переворачивается. Брусиловой в салоне иномарки в момент ДТП не было.

21 сентября в Нижегородской области в аварию попала министр туризма и народных промыслов региона Галина Галкина. Машина, в которой она находилась, врезалась в другой автомобиль. Спасти чиновницу не удалось.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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