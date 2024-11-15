Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:51, 15 ноября 2024Мир

Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США

Трамп назначил губернатора Бергама на пост министра внутренних дел США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Allison Robbert / Consolidated News Photos / Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама на пост министра внутренних дел, а также на позицию главы национального совета США по энергетике. Слова будущего американского лидера приводит Reuters.

«Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета», — сказал Трамп.

Утверждается, что совет будет заниматься контролем над повышением добычи всех источников энергии, в первую очередь традиционных.

Ранее сообщалось, что невестка избранного президента США Лара Трамп может заменить выдвинутого на пост государственного секретаря сенатора от штата Флорида Марко Рубио в сенате. По ее словам, она готова «с удовольствием послужить народу Флориды».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Абхазии покинул столицу

      Вяльбе рассказала о русофобах в Международной федерации лыжных гонок

      Пентагон сообщил о планах США по сдерживанию ядерных стран

      Израиль атаковал ядерный центр в Иране

      В Польше анонсировали «самые важные переговоры» по Украине

      С американской туристкой расправились во время секса, а тело спрятали в чемодане. О преступлении говорит вся Европа

      Украденного из зоомагазина в Москве кота Лучика нашли

      Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США

      В Германии заявили об отсутствии предложений для Путина

      Трамп захотел отсудить миллиарды долларов за критику в свой адрес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше