Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США

Трамп назначил губернатора Бергама на пост министра внутренних дел США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама на пост министра внутренних дел, а также на позицию главы национального совета США по энергетике. Слова будущего американского лидера приводит Reuters.

«Я рад объявить, что Дуг Бергам, губернатор Северной Дакоты, присоединится к моей администрации в качестве министра внутренних дел и председателя недавно сформированного и очень важного Национального энергетического совета», — сказал Трамп.

Утверждается, что совет будет заниматься контролем над повышением добычи всех источников энергии, в первую очередь традиционных.

Ранее сообщалось, что невестка избранного президента США Лара Трамп может заменить выдвинутого на пост государственного секретаря сенатора от штата Флорида Марко Рубио в сенате. По ее словам, она готова «с удовольствием послужить народу Флориды».