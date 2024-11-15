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21:51, 15 ноября 2024Мир

Великобритания подняла в воздух истребители из-за российского Ту-142

DM: британские истребители Eurofighter Typhoon проследили за российским Ту-142
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании подняли в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon с базы Лоссимут в Шотландии для сопровождения российского противолодочного самолета Ту-142. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что российский самолет пролетал над Северным морем вблизи воздушного пространства страны.

Издание указало на тот факт, что несколько дней назад британский королевский военно-морской флот сопроводил военные корабли России, проходящие через пролив Ла-Манш.

В сентябре Военно-морской флот Великобритании сопроводил морские суда, корвет и подлодку России. Кроме того, британские военно-воздушные силы перехватили два российских самолета.

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