Украина попросила у Германии новые пакеты военной помощи

Spiegel: Киев просил у Берлина новые пакеты военной помощи

Украина просит у Германии новые пакеты военной помощи, несмотря на проблемы правящей коалиции в стране. Об этом передает журнал Der Spiegel.

Как сообщает издание, Украина просит предоставить 812 разведывательных беспилотников компании Quantum, стоимость которых оценивается в 153 миллиона евро.

«Необходимо сделать все для того, чтобы обеспечить бесперебойную реализацию запланированных заказов, а также финансирование дополнительной помощи в новом году», — рассказал Der Spiegel посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Уточняется, что просьба Киева поддерживается главой Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналеной Бербок, которая выступает за финансирование заказа еще в 2024 году.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет придерживаться позиции, согласно которой Берлин не пойдет на эскалацию российско-украинского конфликта и не разрешит Украине наносить удары немецким вооружением вглубь территории России.