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11:10, 15 ноября 2024Бывший СССР

Украинский военный сдался в плен и дал точные маршруты движения БМП ВСУ Bradley

«РВ»: боец ВСУ сдался в плен и раскрыл точные маршруты движения БМП Bradley
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) из штурмового батальона «Скала» сдался в плен российским военным и раскрыл им точные маршруты движения переданной Киеву боевой машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Украинский военный рассказал солдатам Вооруженных сил России о маршруте движения американской БМП, которая производила ротацию бойцов ВСУ из его батальона. Как отмечают авторы «РВ», после этого российские военнослужащие уничтожили технику ВСУ.

«Во время сдачи он рассказал о маршруте движения американской БМП Bradley, которая производит ротацию украинских боевиков из его батальона. Бойцы уничтожили бронетехнику противника», — говорится в сообщении канала.

Ранее стало известно, что бойцы Российской армии уничтожили свыше 100 солдат ВСУ в Сумской области. Отмечается, что удар был нанесен по месту дислокации украинских военных.

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