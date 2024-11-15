Украинский военный сдался в плен и дал точные маршруты движения БМП ВСУ Bradley

«РВ»: боец ВСУ сдался в плен и раскрыл точные маршруты движения БМП Bradley

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) из штурмового батальона «Скала» сдался в плен российским военным и раскрыл им точные маршруты движения переданной Киеву боевой машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Украинский военный рассказал солдатам Вооруженных сил России о маршруте движения американской БМП, которая производила ротацию бойцов ВСУ из его батальона. Как отмечают авторы «РВ», после этого российские военнослужащие уничтожили технику ВСУ.

«Во время сдачи он рассказал о маршруте движения американской БМП Bradley, которая производит ротацию украинских боевиков из его батальона. Бойцы уничтожили бронетехнику противника», — говорится в сообщении канала.

Ранее стало известно, что бойцы Российской армии уничтожили свыше 100 солдат ВСУ в Сумской области. Отмечается, что удар был нанесен по месту дислокации украинских военных.