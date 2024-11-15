В Абхазии протестующие ворвались в здание парламента

В Сухуме протестующие сорвали дверь и ворвались в здание парламента Абхазии

В Сухуме протестующие против принятия инвестиционного соглашения с Россией сорвали дверь и ворвались в здание парламента Абхазии. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед этим агентство сообщало, что протестующие начали штурм здания парламента и попытались демонтировать решетки на окнах первого этажа. Отмечается, что в ответ на прорыв протестующих к зданию парламента страны силовики кинули в толпу дымовые шашки.

Ранее сообщалось, что власти Абхазии готовятся отозвать из парламента документ о ратификации соглашения по инвестициям с Россией. Такое решение было принято с целью стабилизации обстановки в стране.