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23:02, 15 ноября 2024Россия

В Госдуме увидели сигнал в звонке Шольца Путину

Слуцкий: звонок Шольца Путину — сигнал начавшегося осознания обреченности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому президенту Владимиру Путину свидетельствует о том, что на Западе начинают понимать невозможность нанесения стратегического поражения России. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что впервые за два года глава западноевропейского государства напрямую связался с властями России и заявил о необходимости диалога. «Звонок Шольца, по сути, сигнал начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического поражения России на поле боя"», — считает Слуцкий.

По его словам, «западное меньшинство» не может продолжать игнорировать позицию России по конфликту на Украине.

После разговора с Путиным Шольц заявил, что поддержку Украины необходимо сочетать с «максимальной осторожностью», чтобы не допустить эскалации вплоть до прямого противостояния между Россией и НАТО. Он сообщил, что не стал передавать Киеву «определенное очень дальнобойное оружие».

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