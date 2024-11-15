В Госдуме увидели сигнал в звонке Шольца Путину

Слуцкий: звонок Шольца Путину — сигнал начавшегося осознания обреченности

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому президенту Владимиру Путину свидетельствует о том, что на Западе начинают понимать невозможность нанесения стратегического поражения России. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что впервые за два года глава западноевропейского государства напрямую связался с властями России и заявил о необходимости диалога. «Звонок Шольца, по сути, сигнал начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического поражения России на поле боя"», — считает Слуцкий.

По его словам, «западное меньшинство» не может продолжать игнорировать позицию России по конфликту на Украине.

После разговора с Путиным Шольц заявил, что поддержку Украины необходимо сочетать с «максимальной осторожностью», чтобы не допустить эскалации вплоть до прямого противостояния между Россией и НАТО. Он сообщил, что не стал передавать Киеву «определенное очень дальнобойное оружие».