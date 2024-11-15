Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:34, 15 ноября 2024Бывший СССР

В Харькове заметили увеличение активности передвижения колонн ВСУ

Марочко: по Харькову активно передвигаются колонны ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

По Харькову активно передвигаются колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, с большой долей вероятности данный факт может быть связан с ухудшением обстановки для украинских военных на купянском направлении.

«Местные жители населенного пункта Харьков и его окрестностей сообщают о резком увеличении передвижения военных колонн как на въезд, так и на выезд из города. Данный факт с большой долей вероятности связан с ухудшением оперативно-тактической обстановки у украинских боевиков на купянском направлении», — сказал военный эксперт.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ при помощи дронов атаковали машину сотрудников ВГА. По его словам, автомобиль использовался для доставки гуманитарной помощи мирным жителям региона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край попал под массированный налет ВСУ. Регион атаковали десятки дронов

      В ВСУ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

      В России предложили побыстрее повышать МРОТ

      Россиянке вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла во время поездки на автобусе

      Названа дата выплат вкладчикам банка БКФ

      Названы сроки запуска производства Lada Iskra

      Чиновник из администрации российского города попался ФСБ со взяткой за уличную торговлю

      В России придумали новый способ сохранить объекты культурного наследия

      Популярная в России блогерша родила и стала больше зарабатывать

      ВВС США начали модернизацию системы закупок вооружений для конфронтации с Китаем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше