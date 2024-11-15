Марочко: по Харькову активно передвигаются колонны ВСУ

По Харькову активно передвигаются колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, с большой долей вероятности данный факт может быть связан с ухудшением обстановки для украинских военных на купянском направлении.

«Местные жители населенного пункта Харьков и его окрестностей сообщают о резком увеличении передвижения военных колонн как на въезд, так и на выезд из города. Данный факт с большой долей вероятности связан с ухудшением оперативно-тактической обстановки у украинских боевиков на купянском направлении», — сказал военный эксперт.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ при помощи дронов атаковали машину сотрудников ВГА. По его словам, автомобиль использовался для доставки гуманитарной помощи мирным жителям региона.