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09:45, 15 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали машину сотрудников российской ВГА Харьковской области

Ганчев: дроны ВСУ атаковали машину российской ВГА Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину сотрудников российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, автомобиль использовался для доставки гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области. Ганчев также отметил, что украинские военные использовали для атаки четыре FPV-дрона.

«Четыре украинских FPV-дрона атаковали автомобиль, на котором сотрудники ВГА доставляли гуманитарные грузы жителям освобожденной территории Харьковской области. Наши коллеги, которые находились в машине, не пострадали. После первого удара они покинули автомобиль и спрятались в укрытие», — сказал он.

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Глава ВГА добавил, что в результате атаки оказались серьезно повреждены ходовая часть, кабина и кузов автомобиля. Он подчеркнул, что во время выезда в автомобиле везли газовые баллоны и бензин в село Таволжанка, однако в момент атаки в машине уже не было огнеопасного груза.

Ранее Виталий Ганчев сообщил, что бойцы армии России ведут работу по закреплению в черте Купянска Харьковской области. Он также отметил продвижение российских вооруженных сил к северо-востоку и юго-востоку от города.

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