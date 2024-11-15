Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:43, 15 ноября 2024Бывший СССР

В Харьковской ВГА рассказали об атаке ВСУ на машину с гуманитарной помощью

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ атаковали машину с гуманитарной помощью
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали машину Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА), которая развозила гуманитарную помощь. Об этом рассказал в Telegram глава ВГА Виталий Ганчев.

«Четыре украинских FPV-дрона атаковали автомобиль, на котором сотрудники ВГА доставляли гуманитарные грузы жителям освобождённой территории Харьковской области», — говорится в публикации.

Он добавил, что сотрудники ВГА получили легкие ранения и ожоги.

Ранее Ганчев сообщил, что в Харькове увеличилось передвижения колонн ВСУ. По его словам, с большой долей вероятности данный факт может быть связан с ухудшением обстановки для украинских военных на купянском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край попал под массированный налет ВСУ. Регион атаковали десятки дронов

      В ВСУ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

      В России предложили побыстрее повышать МРОТ

      Россиянке вонзился в глаз осколок лопнувшего стекла во время поездки на автобусе

      Названа дата выплат вкладчикам банка БКФ

      Названы сроки запуска производства Lada Iskra

      Чиновник из администрации российского города попался ФСБ со взяткой за уличную торговлю

      В России придумали новый способ сохранить объекты культурного наследия

      Популярная в России блогерша родила и стала больше зарабатывать

      ВВС США начали модернизацию системы закупок вооружений для конфронтации с Китаем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше