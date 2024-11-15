В Харьковской ВГА рассказали об атаке ВСУ на машину с гуманитарной помощью

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ атаковали машину с гуманитарной помощью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали машину Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА), которая развозила гуманитарную помощь. Об этом рассказал в Telegram глава ВГА Виталий Ганчев.

«Четыре украинских FPV-дрона атаковали автомобиль, на котором сотрудники ВГА доставляли гуманитарные грузы жителям освобождённой территории Харьковской области», — говорится в публикации.

Он добавил, что сотрудники ВГА получили легкие ранения и ожоги.

Ранее Ганчев сообщил, что в Харькове увеличилось передвижения колонн ВСУ. По его словам, с большой долей вероятности данный факт может быть связан с ухудшением обстановки для украинских военных на купянском направлении.