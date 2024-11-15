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15:57, 15 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о борьбе Украины за возвращение всех территорий

Министр обороны Умеров: Украина борется за возвращение всех территорий
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента США 2024
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Киев борется за возвращение всех территорий, которые до 2014 года входили в состав Украины, но в настоящее время находятся под контролем России. Об этом заявил министр обороны республики Рустем Умеров, передает Reuters.

«Территориальная целостность является частью наших ценностей», — заявил он в ходе пресс-конференции в Осло.

Он назвал ложью заявления о смене приоритетов Украины. По его словам, возвращение границ 1991 года остается приоритетной целью для Киева.

Ранее мериканская газета New York Times, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что в контексте возможных переговоров о перемирии на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США для украинских властей гарантии безопасности важнее территориального вопроса. По словам собеседника издания, Киев хотел бы добиться того, чтобы любая линия прекращения огня не наносила ущерб экономическому восстановлению Украины.

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