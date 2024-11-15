В Кремле прокомментировали назначения Трампа

Песков: назначения Трампа являются внутренним делом США

Назначения избранного президента США Дональда Трампа в свою администрацию являются внутренним делом страны, и Россия в них не вмешивается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия не собирается вмешиваться во внутриамериканские дела, у нас нет ни малейшего намерения этим заниматься. Мы, собственно, не делали и не делаем это», — отметил представитель Кремля.

13 ноября Трамп объявил о намерении назначить американского сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей новой администрации. Рубио известен своими жесткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана.