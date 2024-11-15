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23:33, 15 ноября 2024Мир

В МИД России ответили на вопрос о возможности участия Армении в саммите ОДКБ

Замглавы МИД России Панкин: Армения дистанцировалась от всех форматов ОДКБ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Заявления Армении свидетельствуют о дистанцировании Еревана от всех форматов работы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Панкин. Таким образом он ответил на вопрос о возможности участия армянской стороны в предстоящих мероприятиях ОДКБ, включая запланированный на ноябрь саммит, пишет ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ. Он назвал этот вопрос непростым и добавил, что при его решении следует быть более осторожными.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван приблизился к точке невозврата в отношениях с ОДКБ. В феврале он сообщил о заморозке участия республики в ОДКБ. Пашинян назвал причиной этого решения невыполнение Договора о коллективной безопасности в отношении государства в 2021-2022 годах.

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