Армения заявила о просчитывании всех рисков выхода из ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван просчитывает все риски выхода из ОДКБ

Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

Он назвал этот вопрос непростым и добавил, что при его решении следует быть более осторожными. Он напомнил, что Армения заморозила свое членство в ОДКБ и не «видит себя в военном союзе, который не работает».

«Не секрет, что стабильность должна быть приоритетом, а процесс, который может произойти, должен быть хорошо просчитан, управляем, я имею в виду управление рисками», — ответил глава МИД на вопрос о возможности выхода из организации.

Ранее представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе республике со стороны ОДКБ противоречащими здравому смыслу. Она добавила, что продолжающееся членство Армении в организации говорит о том, что республика видит в этом какую-то целесообразность.