В России придумали новый способ сохранить объекты культурного наследия

В России изменят порядок выкупа объектов культурного наследия для их сохранения

В России захотели изменить порядок выкупа объектов культурного наследия, чтобы привлечь больше инвесторов к их реставрации. Новый способ сохранения исторических построек придумали в Минкультуры совместно с Минэкономразвития, пишут «Известия».

Преимущественное право на выкуп таких объектов планируют дать концессионерам, проводившим работы по их сохранению в рамках соответствующего соглашения. «Концессионер имеет преимущественное право на выкуп объекта концессионного соглашения, предусмотренного пунктом 25 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ "О концессионных соглашениях", после окончания срока действия такого соглашения», — говорится в тексте законопроекта.

В Минкультуры считают, что мера позволит привлечь больше инвесторов в сферу сохранения культурного наследия России. Компании получат больше мотивации проводить реставрационные работы, которые зачастую обходятся значительно дороже возведения нового здания с нуля или реконструкции обычного, не исторического, дома.

Однако не исключено, что концессионерам придется платить дважды. Дело в том, что рыночная стоимость объекта культурного наследия заметно вырастет после проведенной по соглашению реставрации, и инвесторам придется выкупать постройку по цене, выросшей именно благодаря проведенным им работам.

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