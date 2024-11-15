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10:51, 15 ноября 2024Экономика

В России придумали новый способ сохранить объекты культурного наследия

В России изменят порядок выкупа объектов культурного наследия для их сохранения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В России захотели изменить порядок выкупа объектов культурного наследия, чтобы привлечь больше инвесторов к их реставрации. Новый способ сохранения исторических построек придумали в Минкультуры совместно с Минэкономразвития, пишут «Известия».

Преимущественное право на выкуп таких объектов планируют дать концессионерам, проводившим работы по их сохранению в рамках соответствующего соглашения. «Концессионер имеет преимущественное право на выкуп объекта концессионного соглашения, предусмотренного пунктом 25 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ "О концессионных соглашениях", после окончания срока действия такого соглашения», — говорится в тексте законопроекта.

В Минкультуры считают, что мера позволит привлечь больше инвесторов в сферу сохранения культурного наследия России. Компании получат больше мотивации проводить реставрационные работы, которые зачастую обходятся значительно дороже возведения нового здания с нуля или реконструкции обычного, не исторического, дома.

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Однако не исключено, что концессионерам придется платить дважды. Дело в том, что рыночная стоимость объекта культурного наследия заметно вырастет после проведенной по соглашению реставрации, и инвесторам придется выкупать постройку по цене, выросшей именно благодаря проведенным им работам.

Ранее в Москве подтвердили продажу здания Рижского вокзала. В РЖД отметили, что для проведения сделки понадобится распоряжение правительства. Согласно планам, вокзал продадут на торгах. На данный момент рыночная цена неизвестна — она будет определена по итогам проведения оценки на момент выставления на продажу.

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