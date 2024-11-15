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14:11, 15 ноября 2024Россия

В России пятеро братьев ушли на СВО

Пятеро братьев из Нижнего Новгорода ушли на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пятеро братьев из Нижнего Новгорода ушли на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщают «Известия» в Telegram.

Четверо бойцов проходят службу в батальоне связи подразделения «Ахмат». Еще один их родной брат заключил контракт с Минобороны, где служит в группе эвакуации.

Всего в семье 14 детей, девять из которых — мужчины. Ушедшие на СВО братья служат в Курской области. По признанию одного из них, вместе служить удобнее. «Друг другу помогаем, где-то выручаем», — пояснил он.

Ранее житель Башкирии ушел на СВО вслед за братом-близнецом, воюющим с 2022-го года. Мужчина имеет более чем 20-летний опыт службы в силовых структурах – он служит в десантно-штурмовой бригаде.

ЖЗЛ
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