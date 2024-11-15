Россиянин ушел на СВО вслед за братом-близнецом

Житель Башкирии отправился на СВО вслед за братом-близнецом

Житель Башкирии ушел на специальную военную операцию (СВО) вслед за братом-близнецом. Об этом сообщает издание «Туймазинский вестник».

Мужчина более 20 лет проработал в правоохранительных органах. В зоне спецоперации он служил в десантно-штурмовой бригаде.

Брат россиянина отправился на СВО еще в 2022-м году. Глава Иглинского района республики Гюзель Насырова, откуда призвался мужчина, описала семью как пример сплоченности и силы.

Ранее жительнице Бурятии пообещали вернуть домой одного из сыновей-близнецов, участвующих в СВО. Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Жамбалова пояснила, что если два родных брата участвуют в СВО, то один из них подлежит возвращению из зоны боевых действий.