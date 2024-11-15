В России сотрудников нефтегазовой компании эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА

В Уфе сотрудников нефтегазовой компании эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА

В Уфе сотрудников нефтегазовой компании эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, руководство компании получило предупреждение от Центра мониторинга БПЛА — со стороны Белгородской области заметили девять дронов.

Сейчас опасность уже снята, разузнал Mash Batash.

В конце октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали топливно-энергетические предприятия в Башкирии. Тогда два дрона упали в промзоне, а третий — на территории еще одного предприятия и причинил минимальные повреждения в виде разбитых стекол.

Еще раньше украинские дроны атаковали Чечню — целью налета стал Российский университет спецназа имени Владимира Путина.