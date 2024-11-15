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13:30, 15 ноября 2024Россия

В российском регионе увеличили выплату за отправку СВО с одним условием

В Ростовской области увеличили выплату за отправку СВО минимум на год
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Ростовской области увеличили выплату за заключение контракта с Минобороны и отправку в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет 161.RU.

Размер выплаты увеличили с 1,3 до 1,6 миллиона рублей. Всего вместе с федеральными выплатами новоиспеченным военным зачислят на счет по 2 миллиона рублей.

Эти деньги получат те, кто подпишет договор с оборонным ведомством с 15 ноября по 31 декабря 2024 года с одним условием — срок действия контракта должен быть не меньше года. Кроме того, контракт должен быть заключен именно в Ростовской области.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому получившим инвалидность бойцам будут выплачивать четыре миллиона рублей.

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