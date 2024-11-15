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11:30, 15 ноября 2024Путешествия

В самолете с россиянами на борту возникла проблема с двигателем в небе

В летевшем из Антальи в Казань самолете возникла проблема с двигателем в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

В самолете авиакомпании Pegasus Airlines с россиянами на борту возникла проблема с двигателем в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Антальи в Казань пассажирским лайнером 13 ноября. Экипаж доложил о небольшой проблеме с одним из двигателей.

По данным источника, она была решена. Отмечается, что сигналы срочности и бедствия пилоты не объявляли.

В результате воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения. Никто не пострадал.

Ранее у направлявшегося из России в Египет самолета авиакомпании Almasria Airlines возникли проблемы с шасси в небе. Инцидент случился 8 ноября со следовавшим из Перми в Шарм-эш-Шейх Airbus A312. После вылета пилоты сообщили о поломке шасси.

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