В США предсказали уход Зеленского с поста президента Украины

Шаффер: вместе с администрацией Байдена Зеленский уйдет с поста президента

Вместе с администрацией американского лидера Джо Байдена с поста президента Украины уйдет Владимир Зеленский. Скорую отставку предсказал бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Дни Зеленского сочтены, он потерял свой блеск, никто не собирается давать деньги, с ним покончено», — сказал он.

Экс-разведчик отметил, что основную поддержку украинский лидер получал от администрации Байдена, поэтому, когда США возглавит избранный президент Дональд Трамп, Зеленский тоже уйдет.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские военные хотят убрать Зеленского и намеренно дают ему ложную информацию о ситуации на фронте. Он добавил, что Зеленский не в состоянии воспринимать негативную информацию о ситуации на фронте.