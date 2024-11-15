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09:10, 15 ноября 2024Путешествия

В Турции оценили угрозу оттока туристов из России после отмены all inclusive в отелях

Президент АМО исключил отток россиян после отмены all inclusive в отелях Турции
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Президент Ассоциации малых отельеров (АМО) Турции Эртан Устаоглу исключил отток российских туристов после отмены системы all inclusive («все включено») в отелях курортной республики. Угрозу сокращения числа отдыхающих он оценил в беседе с агентством РИА Новости.

«Не думаю, что это [отмена системы] будет способствовать снижению [числа туристов], — добавил эксперт. — Чувствуется усталость от нее, ситуация вызывает беспокойство».

Ранее советник мэра Антальи по туризму, бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык заявил, что абсолютный отказ от системы «все включено» в отелях Турции маловероятен. Однако возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых.

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