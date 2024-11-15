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10:57, 15 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

Командование ВСУ «Север»: в Сумской области повреждена инфраструктура
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Сумской области повреждена инфраструктура в результате ракетной атаки повреждена критическая инфраструктура. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север».

«Шосткинский район. Село Голубовка (…) поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в публикации военных.

Какой именно объект был поврежден, не уточняется.

Ранее о повреждении критической инфраструктуры сообщили на занятой ВСУ части Запорожской области. По словам главы местной областной военной администрации Ивана Федорова, в течение суток в регионе произошло 466 взрывов.

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