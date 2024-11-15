Виктория Лопырева похвасталась фигурой в облегающем платье с глубоким декольте

Модель Виктория Лопырева похвасталась фигурой в ярком облегающем платье

Российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость предстала перед зеркалом в ярком облегающем платье на широких бретелях и с глубоким декольте. При этом звезда продемонстрировала стройное тело.

На кадрах видно, что манекенщица находится в кабинете косметолога. Лопырева призналась, что прилетела в Дубай и отправилась на аппаратный массаж.

В августе Виктория Лопырева снялась в бикини и раскрыла секрет красоты. Она заявила, что в течение жизни неоднократно худела и набирала вес.