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19:33, 15 ноября 2024Ценности

Виктория Лопырева похвасталась фигурой в облегающем платье с глубоким декольте

Модель Виктория Лопырева похвасталась фигурой в ярком облегающем платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость предстала перед зеркалом в ярком облегающем платье на широких бретелях и с глубоким декольте. При этом звезда продемонстрировала стройное тело.

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На кадрах видно, что манекенщица находится в кабинете косметолога. Лопырева призналась, что прилетела в Дубай и отправилась на аппаратный массаж.

В августе Виктория Лопырева снялась в бикини и раскрыла секрет красоты. Она заявила, что в течение жизни неоднократно худела и набирала вес.

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