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09:11, 15 ноября 2024Бывший СССР

Военный ВСУ забыл свое местонахождение из-за пьянства

Солдат ВСУ Раполюк из-за пьянства забыл, где находился в Курской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Раполюк рассказал, что не помнит, рядом с каким населенным пунктом в Курской области базировалась его группа, так как был пьян. Его слова передает ТАСС.

Он рассказал, что название населенного пункта ему сообщили местные жители, у которых он покупал алкоголь. По его словам, он забыл название, так как «немного выпил».

Раполюк добавил, что за пьянство на службе наказывают очень большими штрафами, но «если очень захотеть, всякое бывает». При этом, по его словам, командование очень часто отсутствует, например, его командир взвода очень часто куда-то уезжал.

Ранее группа солдат ВСУ, зашедшая в Курскую область, решила сдаться, услышав, как российские войска почти без потерь взяли сразу пять украинских позиций. Раполюк признался, что сдался без боя.

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