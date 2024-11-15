Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что в FIS работают русофобы

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о русофобах в Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS). Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе заявила, что в совете FIS нет ни одного работающего человека из Азии или стран СНГ. «Это Европа, Скандинавия, это одни жуткие русофобы», — посчитала она, добавив, что, несмотря на это, пытается вести с ними переговоры о возвращении российских спортсменов на международные старты.

Ранее Вяльбе предложила сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года. С того момента представители страны отстранены от соревнований.