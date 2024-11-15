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15:09, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

«МегаФон» прокомментировал сообщения о восстановлении работы YouTube в России

«МегаФон»: изменений по объемам потребления трафика YouTube мы не наблюдаем
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Каких-либо существенных изменений по объемам потребления трафика YouTube в России не наблюдается, сообщили в пресс-службе «МегаФона». Так в разговоре с «Лентой.ру» в компании прокомментировали сообщения о восстановлении работы видеохостинга.

«Каких-либо существенных изменений по объемам потребления трафика данного сервиса мы не наблюдаем», — сообщили в пресс-службе «МегаФона».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался считать возвращение видеохостинга YouTube приоритетной для россиян темой. При этом Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин затрагивал тему замедления YouTube в общении с режиссером Кареном Шахназаровым и пообещал обратить на нее внимание.

14 ноября на сервисе Globalcheck появились данные о том, что доступ к YouTube в России начал восстанавливаться. Сообщалось, что видеохостинг работает без ограничений у мобильных операторов.

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