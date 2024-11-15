Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:59, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

Песков отказался считать возвращение YouTube приоритетной темой

Песков усомнился в важности вопроса замедления YouTube для россиян
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался считать возвращение видеохостинга YouTube приоритетной для россиян темой. Его слова передает ТАСС.

«Насколько нам известно, все-таки проблема YouTube никоим образом не относится к перечню приоритетных вопросов на повестке дня у людей», — заявил представитель Кремля о сомнениях в важности этого вопроса.

При этом Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин затрагивал тему замедления YouTube в общении с режиссером Кареном Шахназаровым и пообещал обратить на нее внимание.

14 ноября на сервисе Globalcheck появились данные о том, что доступ к YouTube в России начал восстанавливаться. Сообщалось, что видеохостинг работает без ограничений у мобильных операторов.

До этого Карен Шахназаров заявил, что обсудил с Владимиром Путиным замедление YouTube в России. По словам режиссера, президент пообещал, что рассмотрит этот вопрос. Шахназаров выступил против замедления видеохостинга.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский анонсировал «план стойкости». В России его назвали одурманиванием украинского народа

      Заседание по делу Никиты Журавеля вновь отложили

      Главы МВД и СГБ Абхазии вышли на переговоры с протестующими из-за соглашения с Россией

      Маркетплейсы в России решили проверить на фейковые скидки в Черную пятницу

      Слуцкий объяснил отсутствие российских игроков в возглавляемом им китайском клубе

      Россиянин заказал авто из Японии и нашел в нем экзотический сюрприз

      Сотрудницу военкомата арестовали за махинации с «мертвыми душами» для СВО

      В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с иностранными лидерами

      Лже-генерала ФСБ осудили на 2,5 года за вымогательство у жителей российского региона

      Мужчина изнасиловал россиянку в кабинке туалета в баре и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше