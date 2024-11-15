Песков отказался считать возвращение YouTube приоритетной темой

Песков усомнился в важности вопроса замедления YouTube для россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался считать возвращение видеохостинга YouTube приоритетной для россиян темой. Его слова передает ТАСС.

«Насколько нам известно, все-таки проблема YouTube никоим образом не относится к перечню приоритетных вопросов на повестке дня у людей», — заявил представитель Кремля о сомнениях в важности этого вопроса.

При этом Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин затрагивал тему замедления YouTube в общении с режиссером Кареном Шахназаровым и пообещал обратить на нее внимание.

14 ноября на сервисе Globalcheck появились данные о том, что доступ к YouTube в России начал восстанавливаться. Сообщалось, что видеохостинг работает без ограничений у мобильных операторов.

До этого Карен Шахназаров заявил, что обсудил с Владимиром Путиным замедление YouTube в России. По словам режиссера, президент пообещал, что рассмотрит этот вопрос. Шахназаров выступил против замедления видеохостинга.