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11:17, 15 ноября 2024Бывший СССР

Более 40 тел уклонистов нашли на украинской границе за время конфликта

Погранслужба Украины: с февраля 2022-го на границе нашли более 40 тел уклонистов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетМинобороны

Фото: Sergey Smolentsev / Reuters

С февраля 2022 года на украинской границе нашли более 40 тел уклонистов, пытавшихся незаконно покинуть страну. Об этом заявил спикер Пограничной службы Украины Андрей Демченко, фрагмент его интервью публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Нами зафиксировано более 40 случаев, когда мы находили тела людей как на водных участках, (...) так и в труднодоступных местах и других участках границы. Фактически не оценивших своих сил, не оценивших свое здоровье, поддавшихся на искушение третьих лиц», — заявил представитель Погранслужбы.

Он отметил, что больше всего тел было найдено на водных участках границы.

Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что в стране мобилизуют людей с ВИЧ и туберкулезом.

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