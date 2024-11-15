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10:10, 15 ноября 202469-я параллель

Замеченный в центре российского города табун лошадей отправили на штрафстоянку

Мэрия: табун лошадей, которые заметили в Якутске, «отогнали на штрафстоянку»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «SD Новости Якутии»

Табун лошадей, который в четверг, 14 ноября, заметили жители Якутска в центре города, отправили на штрафстоянку. Об этом сообщила администрация российского города в Telegram-канале.

«Специалисты по отлову безнадзорных сельскохозяйственных животных обнаружили девять лошадей за поликлиникой №1 в десять утра и отогнали их на штрафстоянку», — говорится в сообщении.

По данным администрации, лошадей поместят в пункт передержки безнадзорных животных. Их владельца удалось установить — его привлекут к административной ответственности, а вернут лошадей после оплаты понесенных расходов.

Ранее бегущий по городской улице табун лошадей заметили в Якутии. На появившейся в сети записи видно, что табун, состоящий из темно-коричневых, белых, серых и палевых лошадей, проносится по асфальтовой дороге в центре Якутска.

ЖЗЛ
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