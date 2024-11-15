Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:14, 15 ноября 2024Экономика

В Москве предложили запретить майнинг зимой

РИА Новости: СО ЕЭС предложил запретить майнинг криптовалют в Москве зимой
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mark Agnor / Shutterstock / Fotodom

Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) предложил включить в список регионов, в которых планируется запретить майнинг криптовалют в зимний период, Москву и Московскую область. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо сообщает РИА Новости.

По оценкам оператора, прогнозируемый дефицит электрической мощности в московском регионе в 2025-2030 годах может составить от 1509 мегаватт до 2273 мегаватт. Ввести соответствующие меры могут уже в декабре, а далее они сохранятся на период с 15 ноября по 15 марта.

Ранее пресс-служба вице-премьера Александра Новака подтвердила скорое рассмотрение вопроса частичного запрета майнинга в России. Речь идет о регионах, где складываются «наиболее критичные режимно-балансовые параметры», и территориях с субсидируемой ценой на электроэнергию.

До этого список таких регионов со ссылкой на материалы к правкомиссии по развитию электроэнергетики привел «Коммерсантъ». Ограничения только на время отопительного периода до 2031 года предполагается распространить на ряд городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, а полный запрет — на Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию — Аланию, Ингушетию, Чечню, Дагестан, Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР.

Материалы по теме:
Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?
Центробанк поднял ставку до 21 процента.Чем это решение обернется для российской экономики?
25 октября 2024
Курс доллара приближается к 100 рублям. Как это повлияет на экономику России?
Курс доллара приближается к 100 рублям.Как это повлияет на экономику России?
15 октября 2024

В начале сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что российская энергетика исчерпала резервы, оставшиеся после распада СССР, и теперь испытывает недостаток финансирования и проблемы с обновлением мощностей.

Ранее информация о возможном дефиците электроэнергии в Москве не поднималась. Однако в июле президент России Владимир Путин на встрече с главой «Россетей» Андреем Рюминым в июле этого года поручил ему обратить особое внимание на энергокольцо Москвы, чтобы столица была надежно защищена от нехватки электроэнергии и не возникали ситуации, при которых нужно идти на экстренные меры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Протестующие в Абхазии прорвались в парламент и к администрации президента. Власти начали переговоры

      Москалькова сообщила о 23 вывезенных на Украину из Курской области россиянах

      В ДНР сообщили о продолжении взятия Курахово под контроль ВС России

      Россиянам рассказали о выгодном способе покупки жилья

      Невролог развеяла мифы об инсульте

      Занимавшихся произволом российских полицейских отправили в колонию

      Назван кандидат на роль отца ребенка Бузовой

      Захарова связала отказ Папы Римского посетить Нотр-Дам с золотыми тестикулами

      Врач назвал шесть причин делать утреннюю зарядку

      Оппозиционеры захватили здание парламента Абхазии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше