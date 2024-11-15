В Москве предложили запретить майнинг зимой

РИА Новости: СО ЕЭС предложил запретить майнинг криптовалют в Москве зимой

Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) предложил включить в список регионов, в которых планируется запретить майнинг криптовалют в зимний период, Москву и Московскую область. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо сообщает РИА Новости.

По оценкам оператора, прогнозируемый дефицит электрической мощности в московском регионе в 2025-2030 годах может составить от 1509 мегаватт до 2273 мегаватт. Ввести соответствующие меры могут уже в декабре, а далее они сохранятся на период с 15 ноября по 15 марта.

Ранее пресс-служба вице-премьера Александра Новака подтвердила скорое рассмотрение вопроса частичного запрета майнинга в России. Речь идет о регионах, где складываются «наиболее критичные режимно-балансовые параметры», и территориях с субсидируемой ценой на электроэнергию.

До этого список таких регионов со ссылкой на материалы к правкомиссии по развитию электроэнергетики привел «Коммерсантъ». Ограничения только на время отопительного периода до 2031 года предполагается распространить на ряд городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, а полный запрет — на Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию — Аланию, Ингушетию, Чечню, Дагестан, Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что российская энергетика исчерпала резервы, оставшиеся после распада СССР, и теперь испытывает недостаток финансирования и проблемы с обновлением мощностей.

Ранее информация о возможном дефиците электроэнергии в Москве не поднималась. Однако в июле президент России Владимир Путин на встрече с главой «Россетей» Андреем Рюминым в июле этого года поручил ему обратить особое внимание на энергокольцо Москвы, чтобы столица была надежно защищена от нехватки электроэнергии и не возникали ситуации, при которых нужно идти на экстренные меры.