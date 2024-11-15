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13:37, 15 ноября 2024Россия

Заводы в крупном городе Поволжья начали готовить к возможной атаке БПЛА

Ufa1: предприятия в Уфе начали готовить к возможной атаке беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Предприятия в Уфе начали готовить к возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Ufa1 со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника канала, появилось сообщение об угрозе атаки беспилотников в одном из соседних регионов. В связи с этим на заводах приняли меры безопасности.

«Когда есть сигнал, всегда меры предосторожности на всех промпредприятиях», — сказал источник.

Издание «Честный репортаж» со ссылкой на источник сообщило об эвакуации сотрудников предприятия «Транснефть».

В конце октября беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали топливно-энергетические предприятия в Башкирии. Тогда два дрона упали в промзоне, а третий — на территории еще одного предприятия и причинил минимальные повреждения в виде разбитых стекол.

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