Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:09, 15 ноября 2024Бывший СССР

Жители Сухума рассказали о жизни города во время протестов

РБК: жители Сухума рассказали о жизни на фоне протестов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Жители Сухума рассказали о жизни в городе на фоне проходящих в столице Абхазии протестов. Их слова передает РБК.

«Обычный рабочий день. Протестующие требуют отставки президента. И весь народ Абхазии любит Россию», — рассказала одна из жительниц города. По ее словам, россияне-туристы спокойно отдыхают в городе, а магазины, школы и аптеки работают в городе в обычном режиме.

Другой житель города Сергей рассказал, что протесты скорее имеют локальный характер, а сами они являются обычной, «хоть и не особо цивилизованной», предвыборной борьбой.

Еще одна жительница, опрошенная РБК, заявила, что народ Абхазии ждет отзыва соглашения по инвестициям с Россией, а в самих протестах использовались дымовые шашки.

Ранее участники протестов в Сухуме начали скандировать «Россия», размахивая российскими и абхазскими флагами, после заявления об их антироссийской позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль уничтожил ядерный объект Ирана

      Посадку на затопленной полосе во время шторма сняли на видео из кабины пилота

      По мотивам «Гарри Поттера» запустили кулинарное шоу

      На Западе заявили о панике ЕС из-за Украины

      Жители Сухума рассказали о жизни города во время протестов

      В Абхазии оппозиция и власти начали переговоры после захвата ряда правительственных зданий

      Артемий Лебедев призвал изучать мат на уроках литературы

      В России заметили тренд на pet-friendly офисы

      Путин поговорил с Шольцем

      Названа причина отравления более 160 школьников в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше