Жители Сухума рассказали о жизни города во время протестов

РБК: жители Сухума рассказали о жизни на фоне протестов

Жители Сухума рассказали о жизни в городе на фоне проходящих в столице Абхазии протестов. Их слова передает РБК.

«Обычный рабочий день. Протестующие требуют отставки президента. И весь народ Абхазии любит Россию», — рассказала одна из жительниц города. По ее словам, россияне-туристы спокойно отдыхают в городе, а магазины, школы и аптеки работают в городе в обычном режиме.

Другой житель города Сергей рассказал, что протесты скорее имеют локальный характер, а сами они являются обычной, «хоть и не особо цивилизованной», предвыборной борьбой.

Еще одна жительница, опрошенная РБК, заявила, что народ Абхазии ждет отзыва соглашения по инвестициям с Россией, а в самих протестах использовались дымовые шашки.

Ранее участники протестов в Сухуме начали скандировать «Россия», размахивая российскими и абхазскими флагами, после заявления об их антироссийской позиции.