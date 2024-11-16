Минздрав Чувашии: число отравившихся в Новочебоксарске выросло до 205 человек

Число отравившихся в Новочебоксарске превысило 200 человек. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило министерство здравоохранения Чувашии на своем сайте.

«Количество госпитализированных детей остается прежним — 6 пациентов средней степени тяжести. 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве республики заверили, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Уточняется, что за отравившимися детьми пристально наблюдают участковые педиатры. Кроме того, ситуацию на личном контроле держит глава региона Олег Николаев.

Накануне больше сотни детей отравились в Чувашии. В больницу обратились 129 учеников школы и кадетского лицея. По имеющейся информации, в день отравления они ели плов и рыбный суп. Вскоре число пострадавших резко выросло.