Число пострадавших после употребления плова в российском регионе снова выросло

В Чувашии число отравившихся пловом в столовой людей выросло до 171 человека

В Чувашии число пострадавших после употребления плова и рыбы в столовой выросло до 171 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский Минздрав.

По данным агентства, число госпитализированных осталось прежним — шестеро человек. В ведомстве сообщили, что они находятся в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно. Их жизни ничего не угрожает.

О массовом отравлении стало известно 15 ноября. Тогда ученики школы и кадетского лицея обратились в больницу. У всех врачи диагностировали энтеровирус.

