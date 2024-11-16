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10:14, 16 ноября 2024Россия

Число пострадавших после употребления плова в российском регионе снова выросло

В Чувашии число отравившихся пловом в столовой людей выросло до 171 человека
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Чувашии число пострадавших после употребления плова и рыбы в столовой выросло до 171 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский Минздрав.

По данным агентства, число госпитализированных осталось прежним — шестеро человек. В ведомстве сообщили, что они находятся в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно. Их жизни ничего не угрожает.

О массовом отравлении стало известно 15 ноября. Тогда ученики школы и кадетского лицея обратились в больницу. У всех врачи диагностировали энтеровирус.

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