Депутат Рады обвинил режим Зеленского в пытках и преследовании и подал на него иск в ЕСПЧ

Депутат Рады Дубинский подал иск против режима Зеленского в ЕСПЧ из-за пыток

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против режима действующего украинского президента Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале он обвинил его в политическом преследовании.

По словам Дубинского, за год в украинском СИЗО все «следственные» действия в его отношении свелись к двум ночам избиений. «Меня переводили из одиночной камеры в "пресс-хаты", где избивали по пять-шесть человек за раз, сломали два ребра», — рассказал он. Депутат, называющий себя оппозиционным политиком, заявил, что считает это пытками.

По мнению Дубинского, целью насилия в его сторону было вынудить его замолчать, признать себе виновным и завершить политическую карьеру. Кроме того, как утверждает политик, его хотели заставить отказаться от показаний о связях Зеленского и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака с травлей президента США Джо Байдена. «Эти показания являются свидетельством очередного вмешательства украинских политиков, а частности Офиса президента Украины и руководства правящей фракции в выборы в США», — объяснил политик.

Дубинский подчеркнул, что пытался добиться защиты своих прав в Украине, но не достиг никакого результата. По его словам, все суды в его стране «подчиняются власти узурпаторов», поэтому он решил обратиться в ЕСПЧ.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве в 2022 году находился концентрационный лагерь для проведения пыток. Депутат Дубинский указал, что к его организации причастны бывший на тот момент главой СБУ Иван Баканов, а также нынешний руководитель ведомства Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).