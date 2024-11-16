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01:59, 16 ноября 2024Бывший СССР

Депутат Рады рассказал о пытках СБУ и покушениях на него

Депутат Рады Дмитрук рассказал о пытках СБУ и попытках его ликвидировать
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал о том, что в марте 2022 года его два раза пытались ликвидировать, а служба безопасности Украины (СБУ) пытала его. Об этом он рассказал в интервью белорусскому агентству БелТА.

«На Украине мне бы не светило бы никакое честное судебное разбирательство, просто ликвидация или же СИЗО. Меня хотели ликвидировать дважды на Украине в марте 2022 года. Этому есть доказательства, и я скоро расскажу о тех пытках, которые проводили в отношении меня сотрудники СБУ в подвалах», — сказал он.

Дмитрук покинул Украину в августе 2024 года, киевские власти требуют от властей Великобритании выдать его. Он также активно выступал в защиту каноничной Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что передаст посольству США материалы о концлагере, который создала СБУ два года назад в Киеве. «Дал команду передать все документы о концлагере, действовавшем в СБУ на деньги американских налогоплательщиков, в посольство США на Украине», — говорится в публикации.

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